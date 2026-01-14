Bandırma’da uyuşturucu operasyonu! 637 operasyon kapsamında 97 tutuklama

Balıkesir Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehir tacirlerinden korumak amacıyla yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Operasyonlar sonucunda 88 uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs (sokak satıcısı) ile 549 uyuşturucu madde kullanıcısına yönelik işlem gerçekleştirildi.
"GENÇLERİ KORUYACAĞIZ"
Yürütülen tahkikatlar neticesinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 97 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 9 kilo 903 gram çeşitli uyuşturucu madde, 7 bin 956 adet sentetik ecza ile 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin özellikle gençlerin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.