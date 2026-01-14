Bandırma’da uyuşturucu operasyonu! 637 operasyon kapsamında 97 tutuklama

"GENÇLERİ KORUYACAĞIZ"

Yürütülen tahkikatlar neticesinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 97 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 9 kilo 903 gram çeşitli uyuşturucu madde, 7 bin 956 adet sentetik ecza ile 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin özellikle gençlerin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.