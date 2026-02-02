Balıkesir'de kokoreç dükkanına saldırı!

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki kokoreç dükkanına, motosiklet ile gelen kasklı 2 kişi, silahla rastgele ateş etti. Saldırıda, iş yerinde bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.