Edremit’te 31 düzensiz göçmen yakayı ele verdi

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Edremit ilçesi İskele Mahallesi'ndeki teknik ve fiziki takip neticesinde, kaçış hazırlığındaki bir grubu tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 Sierra Leone, 4 Etiyopya, 2 Sudan ve 1 Liberya uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı. Düzensiz göçmenleri bölgeye getirdiği belirlenen N.H. isimli organizatör şahıs da gözaltına alındı.