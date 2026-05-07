Ayvalık’ta tarihi bina yeniden hayat bulacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan ve kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan eski Kaymakamlık Binası için restorasyon ihalesi gerçekleştirildi. Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen ihale kapsamında; Sakarya Mahallesi'nde bulunan, tescilli yapının restorasyon uygulama işi için süreç tamamlandı. Yapım işinin ihalesi 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Maliyeti 13 milyon 966 bin TL olarak belirlenen restorasyon çalışması için toplam 3 teklif verildi ve tekliflerin tamamı geçerli sayıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda ihaleyi kazanan firma ile 20 Nisan 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşme bedelinin ise 12 milyon 840 bin TL olduğu açık Restorasyon çalışmalarını, Ankara merkezli Hacıabdullahoğlu Restorasyon Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üstlenecek. Projenin uygulama süresi 24 Nisan 2026 ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında planlandı. Tarihi Kaymakamlık Binası, restorasyon çalışmalarıyla özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılacak.