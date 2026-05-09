Balıkesir'de akılalmaz olay! Yüksek sesle müzik dinledi, canından oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, aracında yüksek sesle müzik dinlediği öne sürülen İsmail Süzan (46), Ali Topallar (50) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Süzan, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.