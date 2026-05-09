İzmir'deki apartmanlarda yeni dönem! Meclis'ten geçti: Fahiş site aidatlarında düzenleme

Konut siteleri ve apartmanlarda kiraları aşan aidatlara ilişkin tartışmalar yeni düzenlemeyle birlikte yeni bir boyut kazanıyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa teklifiyle site yönetimlerine, aidatların belirlenmesine ve avans tahsilat süreçlerine dair önemli değişiklikler getirildi. İşte düzenlemenin detayları…
YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ NELER OLACAK?
Yeni düzenlemeye göre yöneticilerin görev alanı daha net şekilde tanımlanıyor. Buna göre yöneticiler; ana gayrimenkulün genel yönetim işleri, korunması, onarımı ve temizliği gibi bakım hizmetlerinden sorumlu olacak.
Ayrıca asansör, kalorifer ve sıcak-soğuk hava sistemlerinin işletilmesi ile sigorta işlemleri de yönetici sorumluluğunda olacak. Yönetim planında farklı bir süre belirtilmemişse, her takvim yılının ilk ayında kat maliklerinden işletme projesi onaylanana kadar gerekli avansların toplanması da yöneticinin görevleri arasında yer alacak.
KEYFİ ARTIRMANIN ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEK?
Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri aidat artışlarının kontrol altına alınması oldu. Buna göre yöneticinin toplayacağı avans tutarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanmak zorunda olacak.
İşletme projesi de yine kat malikleri genel kurulunda kabul edilecek. Eğer onaylanmış bir işletme projesi bulunmuyorsa, yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir işletme projesi hazırlayacak.
Bu proje kat maliklerine veya bağımsız bölüm kullanıcılarına imza karşılığı ya da taahhütlü mektupla bildirilecek. Ardından en geç 3 ay içinde genel kurul toplanarak proje aynen veya değiştirilerek karara bağlanacak.
AİDAT BEDELİNİN BELİRLENMESİNDE NASIL BİR YOL İZLENECEK?
Mevcut işletme projesi bulunan sitelerde, geçici proje kapsamında belirlenen bedeller sınırlandırılacak. Buna göre, yürürlükteki işletme projesi bedeli esas alınacak ve her yıl sadece yeniden değerleme oranı kadar artırılabilecek.
Bu oranı aşan artışlar yapılamayacak ve yeni bedeller kat malikleri kurulunun onayına sunulacak. Böylece aidat artışlarının daha öngörülebilir ve kontrol edilebilir olması amaçlanıyor.
YÖNETİM PLANI NASIL DEĞİŞECEK?
Toplu yapı yönetim planlarında değişiklik yapılabilmesi için yeni bir karar yeter sayısı getirildi. Buna göre, temsilciler kurulunun üyelerinin temsil ettiği bağımsız bölümlerin en az üçte ikisinin oyu gerekecek.
Daha önce bu oran beşte dört olarak uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte karar alma süreci kısmen kolaylaştırılırken, yönetim planına aykırı hükümler ise geçersiz sayılacak.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Böylece site ve apartman yönetimlerinde yeni dönem resmen başlamış olacak.