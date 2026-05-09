İzmir'deki apartmanlarda yeni dönem! Meclis'ten geçti: Fahiş site aidatlarında düzenleme

Konut siteleri ve apartmanlarda kiraları aşan aidatlara ilişkin tartışmalar yeni düzenlemeyle birlikte yeni bir boyut kazanıyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa teklifiyle site yönetimlerine, aidatların belirlenmesine ve avans tahsilat süreçlerine dair önemli değişiklikler getirildi. İşte düzenlemenin detayları…

YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ NELER OLACAK?

Yeni düzenlemeye göre yöneticilerin görev alanı daha net şekilde tanımlanıyor. Buna göre yöneticiler; ana gayrimenkulün genel yönetim işleri, korunması, onarımı ve temizliği gibi bakım hizmetlerinden sorumlu olacak.

Ayrıca asansör, kalorifer ve sıcak-soğuk hava sistemlerinin işletilmesi ile sigorta işlemleri de yönetici sorumluluğunda olacak. Yönetim planında farklı bir süre belirtilmemişse, her takvim yılının ilk ayında kat maliklerinden işletme projesi onaylanana kadar gerekli avansların toplanması da yöneticinin görevleri arasında yer alacak.