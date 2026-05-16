Akademisyeni katledenlere jet hızıyla müebbet

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, bir yemek işletmesinde bulunduğu sırada motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Kurukafa maskeli saldırganların çevreye rastgele ateş açması sonucu ağır yaralanan Semih Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. saldırı olayıyla ilgili yürütülen yargılama süreci, hukuk tarihine geçecek bir hızla sonuçlandı. Olayın meydana geldiği 17 Nisan 2026 tarihinden, kararın açıklandığı 13 Mayıs 2026 tarihine kadar geçen sadece 26 günlük sürede hem soruşturma hem de kovuşturma aşamaları tamamlanarak adalet yerini buldu. T.K. ve A.S'ye mahkemece müebbet hapis cezası verildi.