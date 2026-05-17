CHP Balıkesir'de koltuk anneden oğula geçti

Balıkesir'de Başkan Ahmet Akın'ın yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Milletvekilliği döneminde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci'yi, belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü yapan Akın'ın, Cebeci'nin boşalan koltuğuna da oğlu Deniz Cebeci'yi getirdiği ortaya çıktı.
İstisna kadrodan, önce memur yapılan Cebeci'nin, ardından annesi Hülya Cebeci'den boşalan Özel Kalem Müdürlüğü koltuğunda işe başladığı öğrenildi.
AYDA 500 BİN TL
İddialara göre belediye iştiraklerinden huzur hakkı da alan anne Cebeci'nin aylık gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü.
TEŞKİLAT AKIN AKIN
Belediyedeki tartışmalı atamaların bununla sınırlı kalmadığı belirtildi.
CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K.'nin belediyede işe alındığı, CHP MYK üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye makam odası, sekreter ve araç tahsis edildiği, baldızı Aslı A.'nın ise Genel Sekreter Yardımcısı yapıldığı iddia edildi.