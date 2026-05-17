CHP Balıkesir'de koltuk anneden oğula geçti

Balıkesir'de Başkan Ahmet Akın'ın yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Milletvekilliği döneminde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci'yi, belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü yapan Akın'ın, Cebeci'nin boşalan koltuğuna da oğlu Deniz Cebeci'yi getirdiği ortaya çıktı.