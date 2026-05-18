Balıkesir'de deniz taştı, yollar göle döndü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle deniz taştı, sahil kesimindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Burhaniye ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaştı.
Fırtınanın etkisiyle deniz taştı. Ören ve Öğretmenler mahallelerinde taşan su, plajı aşarak cadde ve sokakları kapladı. Sahil kesiminde yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Ekipler, deniz taşmasına karşı iş makineleriyle kumdan setler oluşturdu. Bazı sürücüler su dolan caddelere girmeyerek yollarını değiştirdi.