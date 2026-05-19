Susurluk’ta yolcu otobüsü kontrolden çıktı

BALIKESİR'İN Susurluk ilçesinde refüje çarpıp devrilen yolcu otobüsündeki 36 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında, İstanbulİzmir Otoyolu Susurluk ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir yönüne giden 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü A.G.'nin kontrolü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki refüje çarpıp devrildikten sonra sürüklendi. Kazada 36 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.