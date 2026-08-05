Balıkesir'de yürekleri ağza getiren kaza! Görenler hemen yardıma koştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07:00 sıralarında Edremit Altınoluk Mahallesi Özdemir Kent Sitesi önünde meydana geldi. S.B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çınar ağaçlarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışma yaşanmazken, kazada yaralanan sürücü S.B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı.