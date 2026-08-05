Balıkesir'de yürekleri ağza getiren kaza! Görenler hemen yardıma koştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.