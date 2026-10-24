AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: 'Biz her zaman İzmir'i düşündük'

"2028'DE HERKESE SANDIKTA HAK ETTİKLERİ CEVABI VERECEĞİZ!"

Konuşmasında AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının 25 yıllık siyasi mücadeledeki rolünü vurgulayan İnan, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için teşkilatına seslendi.

İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teşkilat var ya, bu teşkilat! Kadın kollarımız var ya, o eli dualı, gayretleriyle sokak sokak çalışan kadın kollarımız! AK Gençlerimiz var ya!

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028'de öyle bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki, rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki bugün Türkiye'de beşinci kol faaliyeti yürütenlerden, İsrail'inden tutun da partimizi hedef alan bütün operasyonculara kadar, herkese ama herkese 2028'de sandıkta hak ettikleri cevabı vereceğiz!