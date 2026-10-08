Topraklarımızın yeni 'Siyah Altını': Değeri katlanarak artıyor! Süper meyve tarlaya indi

KÖKENİ KUZEY AMERİKA!

Kuzey Amerika kökenli olan ve son yıllarda Türkiye'de yetiştiriciliği yaygınlaşan aronya, sahip olduğu yüksek antioksidan içeriği nedeniyle "süper meyve" olarak da anılıyor. Küçük, koyu renkli meyvelere sahip olan aronya; gıda, içecek ve farklı işlenmiş ürünlerin üretiminde değerlendiriliyor.