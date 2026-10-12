Zeytinyağı dünya rekoru Edremit’te

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) kapsamında, En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Güre Sahili'ndeki festival alanında gerçekleştirilen rekor denemesinde, 16 bin 2 kişinin katılımıyla 2009 yılında İspanya'nın Jaen kentinde elde edilen 12 bin 909 kişilik rekor geride bırakıldı. Guinness World Records'un resmi hakemi Hannah Spiers tarafından tescil işleminin tamamlanmasının ardından rekor sertifikası Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e verildi.

"GURUR DUYUYORUZ"

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, törenin ardından büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyerek, "Edremit'in ismini dünya rekorlar kitabına yazdırdık, dünyaya tanıttık. Edremit artık bir dünya markası. Emeği geçen tüm Ticaret Odası çalışanlarıma, yöneticilerime, meclis üyelerime ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum."