İstanbul'un kuzey bölgelerinde etkili olan sağanak yağış, Çatalca'da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Karamandere taştı. Taşkın sonucu Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda park halinde bulunan araçlar su altında kaldı.
ARAÇLARIYLA GEÇMEYE ÇALIŞTIKLARI DEREDE MAHSUR KALDILAR
Çatalca'nın Binkılıç deresinin taşması sonucu iki vatandaş mahsur kaldı. Taşan derenin yanından araçlarıyla geçmeye çalışan vatandaşlar, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte araçlarında mahsur kaldı.
Suların yükselmeye devam etmesi üzerine iki kişi aracın tabanına çıkarak yardım beklemeye başladı.
ŞİŞME BOTLA KURTARILDILAR
Kurtarma çalışmaları sırasında bölgeye helikopter desteği de talep edildi ancak olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter desteği sağlanamadı. İhbar üzerine bölgeye İBB ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları şişme bot yardımıyla kurtardı.