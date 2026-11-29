



ŞİŞME BOTLA KURTARILDILAR

Kurtarma çalışmaları sırasında bölgeye helikopter desteği de talep edildi ancak olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter desteği sağlanamadı. İhbar üzerine bölgeye İBB ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları şişme bot yardımıyla kurtardı.

DİĞER