Ahilik Haftası kutlandı

BALIKESİR Edremit'te 39. Ahilik Haftası, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Edremit Mesleki Eğitim Merkezi ve Edremit Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Başkanlığının iş birliğiyle kutlandı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda başlayan programda, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hakan Uçak günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Uçak, Ahilik kültürünün temelinde dürüstlük, güven, paylaşma ve dayanışmanın bulunduğunu belirterek bu değerlerin esnaf ve sanatkârlara yol göstermeyi sür-dürdüğünü ifade etti.