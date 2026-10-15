Balıkesir’de narkotik ve kaçak silah operasyonu

BALIKESİR'İN 3 ilçesinde, 94 ekip ve 371 polisin katılımıyla 37 adrese düzenlenen baskınlarda 20 şüpheli yakalandı. Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerindeki önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 226 adet 9 milimetre ve 24 adet 7,65 milimetre çapında fişek eile 555 sentetik ecza, 5 gram sentetik bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheliden 4'ünün 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.