Üç kuşaktır aynı dükkanda terzilik yapıyorlar

Balıkesir'de 1965 yılında Ali Aktürk ile başlayan terzilik geleneği, oğlu Nuri Aktürk ve torunu Dilara Zişan Aktürk ile üçüncü kuşakta sürüyor. Aynı dükkanda çalışan aile, el işçiliğine dayalı mesleği yaşatmaya çalışırken terzilerin karşılaştığı sorunlara da dikkat çekiyor. Mesleğe 1965'te başlayan Ali Aktürk, yıllar içinde edindiği tecrübeyi önce oğluna, ardından torununa aktardı. Babası Ali Aktürk'ün 2007 yılında iş yerini kendisine devrettiğini belirten Nuri Aktürk, kızı Dilara Zişan Aktürk'ün de 2026 yılında çıraklık eğitim merkezinde moda tasarımı bölümüne başladığını kaydetti.

NESİLDEN NESİLE AKTARIM

Balıkesir Terzi ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Nuri Aktürk, artan kira, elektrik ve kumaş maliyetleri ile çırak yetiştirme güçlüğünün mesleği zorladığını belirterek, "Terzilik yok oluşa doğru gidiyor" dedi. Oda olarak esnafın maliyetlerini azaltmak amacıyla malzeme ofisi açmayı planladıklarını da bildirdi. Çıraklık eğitim merkezinde moda tasarımı eğitimi alan Dilara Zişan Aktürk ise çocukluğundan beri terziliğe ilgi duyduğunu belirterek, dedesi ve babasıyla aynı dükkanda çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Üç kuşak Aktürk ailesi, mesleğin inceliklerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Ailenin üç kuşağı, bir yandan terzilik yaparak geçimini sağlarken diğer yandan el işçiliğine dayalı mesleğin devam etmesi için çaba gösteriyor.