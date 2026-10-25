Balıkesir'de hayallerine devlet desteğiyle kavuştu

'UNUTULMAZ BİR ANIYDI'

Demirci, "Hayvanlarımızla ailecek ilgileniyoruz. Sürümüzü daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Şu an ağırlıklı olarak et üretimi üzerine çalışıyoruz. Damızlık hayvanlarımızı ayırarak sürümüzü yavaş yavaş büyütüyoruz Bu proje sayesinde hayatımızda çok güzel fırsatlar da ortaya çıktı. Babamla birlikte Cumhurbaşkanımızı gördük ve Külliyede düzenlenen iftar programına katılmak da nasip oldu. Bu bizim için çok güzel ve unutulmaz bir anıydı. Bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar bu işi sürdürmek, sürümüzü daha da büyütmek istiyoruz. Ben özellikle benim yaşımda olan genç arkadaşlarıma, ideallerinin peşinden koşmalarını ve tarım ve hayvancılığa yönelmelerini tavsiye ediyorum. İstedikten ve emek verdikten sonra bu işten güzel sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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