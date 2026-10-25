İZMİR HAVA DURUMU 25 EKİM PAZAR |EGE'DE HAVA KAÇ DERECE? Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Son dakika İzmir haberleri... Hafta sonunun son gününde hava nasıl seyredecek? Meteoroloji'den 25 Ekim Pazar günü için kritik uyarı: İşte İzmir ve Türkiye genelinde beklenen son tahminler...
25 EKİM 2026 HAVA DURUMU GENEL GÖRÜNÜMÜ
Meteoroloji verilerine göre 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde yağış ihtimalinin büyük ölçüde azaldığı, genellikle güneşli ve sakin bir havanın etkili olduğu görülüyor.
Gündüz Sıcaklıkları: Ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle batı ve iç kesimlerde 20°C ila 24°C arasında değişiyor.
Yağış Durumu: Hafta başından itibaren bazı bölgelerde görülen yağışlı sistem yerini açık ve güneşli havaya bırakırken, 25 Ekim Pazar günü için genel olarak belirgin bir yağış beklenmiyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE 25 EKİM PAZAR HAVA DURUMU
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hâkim. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 20°C civarında seyretmesi beklenirken, belirgin bir yağış beklenmiyor.
Ankara: Açık ve güneşli bir hava öngörülüyor. Başkentte gündüz sıcaklığı 21°C ila 23°C civarında ölçülürken, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkına dikkat çekiliyor.
İzmir: Ilık ve güneşli hava etkisini sürdürüyor. En yüksek sıcaklığın 24°C seviyelerinde seyrederken yağış olasılığının düşük olduğu tahmin ediliyor.
Meteorolojik Uyarı: Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis olayı görülebileceğinden, trafikte seyahat eden sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması tavsiye edilmektedir.
EGE'DE HAVA KAÇ DERECE?
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı