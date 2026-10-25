İZMİR HAVA DURUMU 25 EKİM PAZAR |EGE'DE HAVA KAÇ DERECE? Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Son dakika İzmir haberleri... Hafta sonunun son gününde hava nasıl seyredecek? Meteoroloji'den 25 Ekim Pazar günü için kritik uyarı: İşte İzmir ve Türkiye genelinde beklenen son tahminler...

25 EKİM 2026 HAVA DURUMU GENEL GÖRÜNÜMÜ

Meteoroloji verilerine göre 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde yağış ihtimalinin büyük ölçüde azaldığı, genellikle güneşli ve sakin bir havanın etkili olduğu görülüyor.

Gündüz Sıcaklıkları: Ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle batı ve iç kesimlerde 20°C ila 24°C arasında değişiyor.

Yağış Durumu: Hafta başından itibaren bazı bölgelerde görülen yağışlı sistem yerini açık ve güneşli havaya bırakırken, 25 Ekim Pazar günü için genel olarak belirgin bir yağış beklenmiyor.