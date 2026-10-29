SON DAKİKA: Gönen'de facia! Sel sularının etkisiyle göçük meydana geldi: Ulaşım kesildi!

Son dakika haberleri... Gönen ilçesine bağlı Fındıklı ve Canbaz kırsal mahalleleri arasındaki yol, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından tamamen çöktü.

Köylüler, bölgede kurulan rüzgar enerji santralinin yapım çalışmaları sırasında ağır tonajlı araçların yolu bozduğunu ve yaklaşık 2 yıldır herhangi bir onarım yapılmadığını öne sürdü.