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Haberler Balıkesir SON DAKİKA: Gönen'de facia! Sel sularının etkisiyle göçük meydana geldi: Ulaşım kesildi!

SON DAKİKA: Gönen'de facia! Sel sularının etkisiyle göçük meydana geldi: Ulaşım kesildi!

Son dakika haberleri... Balıkesir’in Gönen ilçesi, korkutan olaya şahit oldu. Etkili olan şiddetli yağışlar, Fındıklı ve Canbaz mahallelerini birbirine bağlayan yolu tamamen yuttu. Yolun adeta yarılarak çöktüğü görüntüler yürekleri ağza getirdi.

İHA

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Son dakika haberleri... Gönen ilçesine bağlı Fındıklı ve Canbaz kırsal mahalleleri arasındaki yol, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından tamamen çöktü.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle mahalle sakinleri mağduriyet yaşadı.

Köylüler, bölgede kurulan rüzgar enerji santralinin yapım çalışmaları sırasında ağır tonajlı araçların yolu bozduğunu ve yaklaşık 2 yıldır herhangi bir onarım yapılmadığını öne sürdü.

Vatandaşlar, yolun onarılması konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şirketin sorumluluğu birbirine attığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

İki yıldır çözüm beklediklerini söyleyen köylüler, yoğun yağışların ardından tamamen çöken yolun bir an önce onarılarak yeniden ulaşıma açılmasını istedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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