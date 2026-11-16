Balıkesir'de korku dolu anlar: Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği'nin konuya ilişkin yayımladığı basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:"Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Batuhan Yılmaz isimli şahsın sevk ve kontrolünde olan 10 BT 035 plakalı minibüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu araç denize düşmüştür. Araç şoförü vefat etmiştir. Araç içerisinde 10 yolcu (1 çocuk) bulunmakta olup her biri sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Hayati tehlikeleri mevcut değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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