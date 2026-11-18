Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren 33 yaşındaki minibüs şoförü Batuhan Yavuz, hayatını kaybetti. Evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan Yavuz'un, vefatından yalnızca bir saat önce Gömeç'te meydana gelen trafik kazasında yaralıların yardımına koştuğu ortaya çıktı.

EŞİNİ DE ARAYIP UYARMIŞ

Edinilen bilgilere göre Batuhan Yavuz, işe giderken Gömeç-Ayvalık karayolunda meydana gelen, bir traktör ve otomobilin karıştığı trafik kazasını gördü. Aracını durduran genç şoför, kazada yaralanan vatandaşların yardımına koştu. Yavuz, aynı güzergâhtan geçeceğini bildiği eşini de telefonla arayarak yolda kaza olduğunu söyledi ve dikkatli olması konusunda uyardı. Yaklaşık bir saat sonra yolcu minibüsüyle seyir halinde olan Batuhan Yavuz, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs denize düştü. Kazayı gören çevredeki esnaf, denize merdiven uzatarak araçta bulunan yolcuları dışarı çıkardı. Ancak denizde ilk müdahalesi yapılan 33 yaşındaki Batuhan Yavuz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.