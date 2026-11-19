Balıkesir 'de yaşayan Filiz İnal, 3 yıl önce düz kas kaynaklı iyi huylu tümör (leyomiyomatozis) nedeniyle ameliyat oldu. Sağlığına kavuştuktan sonra zaman içerisinde hastalığı yeniden nükseden İnal, yaklaşık bir yıl boyunca karında şişlik ve yürürken bacağında ağrı şikayetleri yaşadı.

Balıkesir ve İzmir'de tedavi olanaklarını araştıran İnal, komşusunun yönlendirmesi ile Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman'a ulaştı. Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ayrıntılı incelemede; kalpte olduğu düşünülen kitlenin aslında yumurtalık bölgesinden başlayarak toplardamarlar üzerinden kalbe kadar uzandığı tespit edildi. Kalp damar cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna'nın yer aldığı ameliyatla sağlığına kavuşan Filiz İnal, hastaneden taburcu edildi.

DÜNYA GENELİNDE NADİR RASTLANIYOR

32 santimetre uzunluğundaki tümörün leyomiyomatozis kaynaklı olduğunu belirten Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, bu tür kitlelerin yumurtalık çevresinde görülebildiğini ve bazen iliak (kalça bölgesi) damarlara ilerleyebildiğini ancak kalbe kadar ulaşmasının dünya genelinde çok nadir olduğunu vurguladı. Kitlenin vücutta çok uzun bir yol izlemesi nedeniyle 6 parça halinde çıkarıldığını söyleyen Kahraman, "Kalbe kadar uzanan dünyada çok ender vakalardan birisiydi. Ekip çalışmasıyla hastamızı sağ salim ameliyattan çıkardık. Kontrolünü yaptık, karnında şişlik yok, nefesi rahat ve durumu gayet iyi" dedi.