MSB: KAZAYLA İLGİLİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yönetmeliğe göre yurt dışı üniversitelere ayrılan kontenjan en fazla 3 kişi olması gerekirken, İngilizce İşletme 2. sınıf için 48 öğrencinin kabul edilmesi mahkeme tarafından "açık ve bariz mevzuat ihlali" olarak nitelendirildi. Ayrıca yatay geçişte zorunlu olan not başarı sıralamasının yapılmadığı, İmamoğlu'nun not ortalaması 2,50 iken başvuran diğer öğrencilerin ortalamalarının 2,75 ile 3,54 arasında bulunduğu ve sıralama yapılsaydı dahi İmamoğlu'nun kontenjan dışında kalacağı tespit edildi. Öte yandan GAÜ tanınmadığı için öğrenci kütük defterine İmamoğlu ve diğer 8 öğrenci için gerçek dışı şekilde "Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geçiş" kaydı düşüldüğü, bu durumun gerçeğe aykırı ve bilinçli bir tahrifat olduğu belirtildi. Ağır hukuka aykırılıkların davacı tarafından bilinmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilerek iyi niyet iddiası da reddedildi.