Olay, 100. Yıl Mahallesi'ndeki toplu konutlarda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, elindeki sopayla bir kediyi darbetti.
Kedinin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, müdahale ederek hayvanı kurtardı.
HASAR GÖREN GÖZÜ ALINDI
Ağır yaralanan kedinin veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde, gözünün kurtarılamayacak durumda olduğu belirlendi. Enfeksiyonun vücuda yayılmasını önlemek amacıyla kedinin hasar gören gözü alındı.
Yaşanan olay hayvanseverlerin tepkisine neden olurken, kediyi darbettiği öne sürülen kişinin tespit edilerek hakkında işlem yapılması istendi.
KEDİYİ DARBEDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kediyi darbeden kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bandırma'da bir kedinin darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şüpheli hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, yaralı kedinin tedavisinin sürdüğü ifade edildi.