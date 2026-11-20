KEDİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Kedi, binadakiler tarafından kurtarılıp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Ağır yaralı olan kedinin vücudunda kırıklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği belirlendi. Kedinin kaybettiği gözü enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı. Hayvanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

'SOPA KEDİNİN GÖZÜNE GELDİ'

Olayı ardından Müslüm Çepeloğlu gözaltına alındı. Çepeloğlu'nun emniyetteki ifadesinde, "Kedi kafesteki muhabbet kuşuna saldırdı. Bunun üzerine korkutmak için elimdeki sopayı fırlattım. Sopa kedinin gözüne geldi" dediği belirtildi.