İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla 'nın ilçe merkezi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan Kuşçular Caddesi'ndeki 7 kilometrelik yenileme çalışmasını tamamladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, yıpranan ve altyapı kazıları nedeniyle bozulan yol yenilendi. İlçe merkezi ile plajlar, gastronomi merkezleri, bağ evleri ve kırsal mahallelere ulaşım sağlayan ana arter, daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Çalışma kapsamında Kuşçular Caddesi'nin tamamı ile 8000 Sokak'ın bir bölümü yenilenirken, yoğun trafik akışının yaşandığı güzergaha yeni asfalt serildi.





"URLA'NIN EN GÜZEL CADDELERİNDEN OLDU"

Kuşçular Mahalle Muhtarı Mehmet Doğan, Kuşçular Caddesi'nin bölge için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu yolun hem Seferihisar'a hem Karaburun yoluna bağlantısı var. Yağcılar ve Demircili'ye de buradan ulaşım sağlanıyor. Bölgede üzüm bağları, at çiftlikleri ve restoranlar çok. 30'un üzerinde sitemiz var. Urla'nın tanıtımıyla birlikte Kuşçular bölgesi de çok fazla göç aldı. Bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 7 kilometrelik Kuşçular Caddesi'ni yaklaşık üç ayda tamamladı. Yolumuz çok güzel oldu, işaretlemeleri de yapıldı. Daha önce kazı çalışmaları nedeniyle yol bozuktu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hızlı bir çalışmayla yolumuz Urla'nın en güzel caddelerinden biri oldu" dedi.