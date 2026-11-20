İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla'nın ilçe merkezi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan Kuşçular Caddesi'ndeki 7 kilometrelik yenileme çalışmasını tamamladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, yıpranan ve altyapı kazıları nedeniyle bozulan yol yenilendi. İlçe merkezi ile plajlar, gastronomi merkezleri, bağ evleri ve kırsal mahallelere ulaşım sağlayan ana arter, daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Çalışma kapsamında Kuşçular Caddesi'nin tamamı ile 8000 Sokak'ın bir bölümü yenilenirken, yoğun trafik akışının yaşandığı güzergaha yeni asfalt serildi.
"URLA'NIN EN GÜZEL CADDELERİNDEN OLDU"
Kuşçular Mahalle Muhtarı Mehmet Doğan, Kuşçular Caddesi'nin bölge için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu yolun hem Seferihisar'a hem Karaburun yoluna bağlantısı var. Yağcılar ve Demircili'ye de buradan ulaşım sağlanıyor. Bölgede üzüm bağları, at çiftlikleri ve restoranlar çok. 30'un üzerinde sitemiz var. Urla'nın tanıtımıyla birlikte Kuşçular bölgesi de çok fazla göç aldı. Bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 7 kilometrelik Kuşçular Caddesi'ni yaklaşık üç ayda tamamladı. Yolumuz çok güzel oldu, işaretlemeleri de yapıldı. Daha önce kazı çalışmaları nedeniyle yol bozuktu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hızlı bir çalışmayla yolumuz Urla'nın en güzel caddelerinden biri oldu" dedi.
"ÇOK FAZLA KAZA OLUYORDU"
Bölgede çiftçilik yapan Kuşçular sakini Yakup Balcılar, Büyükşehir ekiplerine teşekkür ederek, "Tarımla uğraşıyoruz; kamyonlarımız çamur ve balçık nedeniyle zorlanıyordu. Kazalar oluyordu. Şimdi sıcak asfalt yapıldı, gayet güzel oldu. Büyükşehir'in yol hizmetinden çok memnunuz. Yolun yenilenmesi hem tarım hem de turizm açısından çok iyi oldu" dedi.
"YOLUMUZ ÇOK GÜZEL OLDU"
Kuşçular'da esnaflık yapan Salih Bozkurt, yoldaki çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Yoğun olan bir güzergah. Yapılan çalışmalar sonrası çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Esnaf Metin Yıldız ise, "Yollar eskiden çok bozuktu. Şimdi çok güzel oldu. Kazalar çok oluyordu, araçların alt takımları zarar görüyordu. Artık vatandaş gitmek istediği yere daha kolay ulaşıyor. Kuşçular gelişen bir yer, yollarımızın yenilenmesinden çok memnunuz" şeklinde konuştu.
KÖYLERDEN SİTELERE, PLAJLARDAN GASTRONOMİ MERKEZLERİNE UZANIYOR
Urla'da nüfus yoğunluğu artan siteler bölgesine ulaşım sağlayan Kuşçular Caddesi, aynı zamanda Demircili Plajı, Azmak Plajı, Altınköy Plajı ve Melengeç Plajı gibi ilçenin turizm merkezlerine giden turistlerin başlıca rotalarından birini oluşturuyor. Deniz turizminin yanı sıra son dönemde dünya çapında adını duyuran gastronomi merkezlerine de ulaşım sağlayan yol, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kırsal mahallelerin de güzergahında yer alıyor.