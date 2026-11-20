ÇOCUĞUN YAŞI VE AİLE ORTAMI BELİRLEYİCİ

Şiddet içerikli oyunların çocuklarda duyarsızlaşmaya yol açıp açmadığı değerlendirilirken çocuğun yaşının önemli olduğunu belirten Berkay Ateş, duygu düzenleme becerisi ve vicdan gelişimi henüz tamamlanmamış küçük yaştaki çocukların yoğun şiddet sahnelerine tekrar tekrar maruz kalmasının daha farklı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Çocukların empati becerisini ekrandan değil, yüz yüze ilişkilerden öğrendiğine dikkat çeken Ateş, "Çocuk empatiyi ekrandan öğrenmez; yüz yüze ilişkide, oyun arkadaşıyla kavga edip barışırken öğrenir. Ekran bu deneyimlerin yerine geçtiğinde asıl kaybı orada görüyoruz. Yani sorun çocuğun oynadığı oyunu kaç saat oynadığından veya içeriğinden de öte, o çocuğun neden ekranda oyun oynamaya bu kadar uzun zaman ayırdığıyla daha çok ilişkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Psikolog Tuana Nur Yazıcılar da özellikle küçük yaş grubundaki çocukların oyun ile gerçek hayat arasındaki ayrımı duygusal ve gelişimsel açıdan yeterince değerlendiremeyebileceğini belirtti. Çocukların ekrandaki karakterin gerçek olmadığını bilmelerine rağmen oyun içerisindeki şiddet davranışlarının gerçek hayatta ne gibi sonuçlar doğurabileceğini öngöremeyebileceklerini söyledi.

Yazıcılar, çocukların şiddet içeriklerine ne kadar süreyle maruz kaldığının da önemli olduğunu vurgulayarak uzun süre ekran başında vakit geçirmenin gerçek hayattaki deneyimleri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Ateş ise şiddet içerikli oyunlara yönelen çocukların içinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Evde şiddete tanık olan, duygusal olarak ihmal edilen veya öfkesini yönlendirebileceği alternatif alanlara sahip olmayan çocukların hem şiddet içerikli oyunlara daha fazla yönelebileceğini hem de saldırgan davranışlar sergileyebileceğini söyledi. Bu iki durumun aynı ortak risk faktörlerinden kaynaklanabileceğini vurguladı.