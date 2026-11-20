BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada Soner Çil'e (26) yumruk atıp ölümüne neden olan Yavuz Kef (32) ile arkadaşı Ahmet Enes Erdem (33), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tutukluluk halleri ev hapsine çevrilip, adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Cumhuriyet savcısının itirazıyla yeniden tutuklanan 2 sanık, bu kez avukatlarının başvurusu sonrası serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporuna da yer verildi. Raporda, maktulün baş bölgesine alınan darbeye bağlı yumuşak doku travmasının yaşamı tehlikeye sokmadığı kaydedildi. Çil'in ölümünün, önceden mevcut olan beyin damarlarındaki anevrizmanın yırtılması sonucu olduğu ifade edildi.