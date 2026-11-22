Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çalışkanlar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen 462 konutluk projede inşaat çalışmaları yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştı. Toplam 24 bloktan oluşan projede 20 dükkân ve 1 cami de yer alırken, konutların sözleşmede belirtilen tarihten yaklaşık 3 ay önce tamamlanması hedefleniyor.

3 AY ÖNCE TAMAMLANACAK

ToplaM 462 bağımsız konuttan oluşan projede dairelerin 382'si 2+1, 80'i ise 3+1 olarak inşa ediliyor. Teknik proje bilgilerine göre 2+1 dairelerin brüt kullanım alanları yaklaşık 85-90 metrekare, net kullanım alanları ise 66,78 ile 68,91 metrekare arasında değişiyor. 3+1 dairelerde ise brüt kullanım alanı yaklaşık 105-110 metrekare, net kullanım alanı 84,46 metrekare olarak planlandı. Projede konutların yanı sıra 20 dükkân ve 250 kişilik cami de yer alıyor. Böylece yeni yerleşim alanının konut ihtiyacının yanı sıra ticari ve sosyal ihtiyaçlara da cevap vermesi amaçlanıyor. Hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve projenin sözleşmede belirtilen 11 Ağustos 2027 tarihinden yaklaşık 3 ay önce tamamlanması hedefleniyor