Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kedinin başına bastonla vurarak sol gözünün kör olmasına neden olduğu belirlenen Müslüm Ç., Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı. Bandırma'da 15 Kasım'da bir vatandaş, beslediği kedinin komşusu Müslüm Ç. tarafından bastonla darbedildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde şüphelinin kedinin başına vurduğu tespit edildi. Darbe sonucu kedinin sol gözünün kör olduğu belirlendi. 19 Kasım'da yakalanan şüpheli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek kedinin muhabbet kuşlarına saldırması nedeniyle müdahale ettiğini, hayvana eziyet etme kastının bulunmadığını savundu. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Bandırma Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli hakkında ilk aşamada tutuklama kararı verilmedi. Hâkimlik, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Bandırma 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2026 tarihinde şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Kararın ardından Müslüm Ç. cezaevine gönderildi