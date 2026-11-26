BALIKESIR'IN Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle çıkan tartışmada İsmail Süzan'ı (46) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ali Topallar (50), 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, bacaklarına ateş ettiği maktulü öldürme kastının olmadığını iddia etti. Sanığa tepki gösteren maktulün eşi Sibel Süzan, "Katil. Yalan söylüyorsun. Yıktın benim yuvamı. Ciğerlerin ağzından çıksın" diye bağırdı. Olay, 7 Mayıs'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelmiş, kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

3 EL ATEŞ ETMİŞTİ

TARTIŞMA büyüyerek kavgaya dönüşünce Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etmişti. Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığılmıştı. Süzan, 9 Mayıs'ta hayatını kaybederken katil zanlısı tutuklanmıştı. Mahkeme, tanıkların dinlendiği duruşmayı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, ertelendi.