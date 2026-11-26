Üretim maliyetleri, finansman ve küresel rekabetle mücadele eden ihracatçılar, şimdi de siber korsanların hedefinde. Şirketlerin elektronik posta hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, uluslararası ticarette kullanılan banka hesap bilgilerini değiştirerek ihracat bedellerini farklı hesaplara yönlendiriyor. İhracatçı ürününü gönderirken, alıcı ödemesini yaptığını düşünüyor ancak para dolandırıcıların hesabına geçiyor. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan siber güvenlik uzmanı Erdem Eriş, işletmelerin yalnızca maddi kayıpla değil, yıllar içerisinde oluşturdukları ticari ilişkileri kaybetme riskiyle de karşı karşıya olduğunu söyledi.

3 MİLYAR DOLARLIK VURGUN

Siber dolandırıcılığın ulaştığı ekonomik boyuta dikkat çeken Eriş, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 2025 yılı İnternet Suçları Şikâyet Merkezi raporunda iş e-postası dolandırıcılığı kategorisinde 24 bin 768 şikâyetin yer aldığını, bildirilen maddi kaybın ise yaklaşık 3 milyar 50 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bir önceki yıla göre şikâyet sayısının yüzde 15,5 arttığını ifade eden Eriş, bu rakamların ihracat ödemelerinin yanı sıra iş e-postaları üzerinden gerçekleştirilen diğer dolandırıcılık vakalarını da kapsadığını kaydetti.

TÜRK FİRMALARI DA HEDEFTE

Türk firmalarının da benzer yöntemlerle hedef alındığını belirten Eriş, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin 20 Şubat 2026 tarihli duyurusuna dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yazılarına dayanan duyuruda, şirketlerin elektronik posta trafiğindeki banka hesap bilgilerinin değiştirilerek Türk firmalarına ait ödemelerin Portekiz'deki hesaplara yönlendirildiği bildirildi. Söz konusu yöntemle ne kadar paranın dolandırıcıların eline geçtiğine ilişkin ise herhangi bir rakam açıklanmadı. Dolandırıcıların şirketlerin gerçek elektronik posta hesaplarını da ele geçirebildiğini belirten Eriş, mesajın doğru adresten gelmesinin tek başına güvenlik garantisi olmadığını söyledi. Eriş, "Alıcı, hesap değişikliğini önceden bilinen ve güvenilir kaynaktan kaydedilmiş telefon numarasını kendisi arayarak teyit etmeli. Şüpheli e-postanın içindeki numarayı aramak veya aynı e-postaya yanıt vermek bağımsız doğrulama sağlamaz" dedi. Özellikle son anda bildirilen banka hesabı değişikliklerine, acil ödeme taleplerine ve ticari ilişkiyle ilgisi bulunmayan üçüncü ülkelerdeki banka hesaplarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Eriş, gerekli kontroller tamamlanmadan para transferinin yapılmaması gerektiğini ifade etti.