Üretim maliyetleri, finansman ve küresel rekabetle mücadele eden ihracatçılar, şimdi de siber korsanların hedefinde. Şirketlerin elektronik posta hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, uluslararası ticarette kullanılan banka hesap bilgilerini değiştirerek ihracat bedellerini farklı hesaplara yönlendiriyor. İhracatçı ürününü gönderirken, alıcı ödemesini yaptığını düşünüyor ancak para dolandırıcıların hesabına geçiyor. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan siber güvenlik uzmanı Erdem Eriş, işletmelerin yalnızca maddi kayıpla değil, yıllar içerisinde oluşturdukları ticari ilişkileri kaybetme riskiyle de karşı karşıya olduğunu söyledi.
3 MİLYAR DOLARLIK VURGUN
Siber dolandırıcılığın ulaştığı ekonomik boyuta dikkat çeken Eriş, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 2025 yılı İnternet Suçları Şikâyet Merkezi raporunda iş e-postası dolandırıcılığı kategorisinde 24 bin 768 şikâyetin yer aldığını, bildirilen maddi kaybın ise yaklaşık 3 milyar 50 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bir önceki yıla göre şikâyet sayısının yüzde 15,5 arttığını ifade eden Eriş, bu rakamların ihracat ödemelerinin yanı sıra iş e-postaları üzerinden gerçekleştirilen diğer dolandırıcılık vakalarını da kapsadığını kaydetti.
TÜRK FİRMALARI DA HEDEFTE
Türk firmalarının da benzer yöntemlerle hedef alındığını belirten Eriş, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin 20 Şubat 2026 tarihli duyurusuna dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yazılarına dayanan duyuruda, şirketlerin elektronik posta trafiğindeki banka hesap bilgilerinin değiştirilerek Türk firmalarına ait ödemelerin Portekiz'deki hesaplara yönlendirildiği bildirildi. Söz konusu yöntemle ne kadar paranın dolandırıcıların eline geçtiğine ilişkin ise herhangi bir rakam açıklanmadı. Dolandırıcıların şirketlerin gerçek elektronik posta hesaplarını da ele geçirebildiğini belirten Eriş, mesajın doğru adresten gelmesinin tek başına güvenlik garantisi olmadığını söyledi. Eriş, "Alıcı, hesap değişikliğini önceden bilinen ve güvenilir kaynaktan kaydedilmiş telefon numarasını kendisi arayarak teyit etmeli. Şüpheli e-postanın içindeki numarayı aramak veya aynı e-postaya yanıt vermek bağımsız doğrulama sağlamaz" dedi. Özellikle son anda bildirilen banka hesabı değişikliklerine, acil ödeme taleplerine ve ticari ilişkiyle ilgisi bulunmayan üçüncü ülkelerdeki banka hesaplarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Eriş, gerekli kontroller tamamlanmadan para transferinin yapılmaması gerektiğini ifade etti.
İLK SAATLER HAYATİ ÖNEMDE
Paranın dolandırıcıların hesabına geçmesi halinde zamanla yarışın başladığını belirten Eriş, ilk olarak ödemeyi gerçekleştiren tarafın bankasıyla iletişime geçmesi gerektiğini söyledi. Para transferinin durdurulması veya geri çağrılması için derhal girişimde bulunulmasını, eş zamanlı olarak savcılığa ya da kolluk kuvvetlerine başvurulmasını öneren Eriş, "Para ilk hesaptayken müdahale etmek, başka hesaplara bölünüp aktarıldıktan veya çekildikten sonra iz sürmekten daha elverişlidir. Bu yüzden dakikalar ve ilk saatler değerlidir" diye konuştu. Eriş, hızlı müdahalenin önemine rağmen paranın geri alınmasının garanti olmadığını da vurguladı.
TİCARİ GÜVENİ SARSILIYOR
Siber dolandırıcılığın ihracatçı açısından yalnızca para kaybı anlamına gelmediğini belirten Eriş, işletmelerin yıllarca emek vererek oluşturdukları müşteri portföyünün de tehlikeye girebileceğine dikkat çekti. Eriş, "Bu olayda ticari güven de zarar görüyor. Alıcı ödeme yaptığını düşünüyor, ihracatçı ise tahsilat alamıyor. Buna bir de tarafların birbirini hemen suçlaması eklenirse yılların iş ilişkisi kaybedilebilir" dedi. Tahsilatın gerçekleşmemesinin işletmelerin nakit akışını, yeni siparişlerini ve sevkiyatlarını da olumsuz etkileyebileceğini belirten Eriş, tarafların hukuki ve finansal süreçleri birlikte yürütmesinin ticari ilişkilerin korunması açısından önemli olduğunu söyledi.
YAPAY ZEKÂ TEHDİDİ BÜYÜTÜYOR
YAPAY zekâ teknolojilerinin siber dolandırıcıların işini kolaylaştırdığına da dikkat çeken Eriş, şirket çalışanları ve tedarikçiler hakkında bilgi toplamanın, inandırıcı mesajlar hazırlamanın ve ses taklitleriyle yönetici kimliğine bürünmenin daha kolay hale geldiğini belirtti. İşletmelerin geleneksel güvenlik önlemleriyle yetinmemesi gerektiğini ifade eden Eriş, özellikle finans ve dış ticaret birimlerinde kimlik ve ödeme doğrulama süreçlerinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.
ÜÇ KRİTİK UYARI
KÜÇÜK ve orta ölçekli işletmelerin büyük bütçeler ayırmadan da siber dolandırıcılık riskini azaltabileceğini belirten Eriş, ihracatçılara üç önemli öneride bulundu: Banka hesabı değişiklikleri önceden bilinen telefon numaraları üzerinden doğrulanmalı, hesap değişikliği ve ödeme işlemleri iki ayrı kişinin onayından geçmeli. Finans ve dış ticaret birimlerinin elektronik posta hesaplarında çok faktörlü kimlik doğrulama sistemleri kullanılmalı. Şirket içerisinde siber dolandırıcılık tatbikatları yapılmalı, çalışanlar şüpheli ödeme taleplerine karşı eğitilmeli ve bankaların acil iletişim bilgileri hazır bulundurulmalı.