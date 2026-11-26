



Olayın müşterek çocukların gözü önünde gerçekleştiğini ve Süleyman Çoban'ın da eylemin tüm aşamalarından haberdar olduğunu ileri süren Ertuğrul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkati çekerek mahkemenin önceki kararında direnmesini ve sanığın tutuklanmasını istedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de Yargıtay'ın maddi olayın kabulüne ilişkin değerlendirmesinin kendi içinde çelişkili olduğunu savunarak mahkemenin önceki kararında direnmesini, sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.



DURUŞMA 23 ARALIK'A ERTELENDİ



Cumhuriyet savcısı, dosyadaki bazı CD'lerin açılamaması nedeniyle inceleme yapılamadığını, bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığından teknik destek istendiğini belirterek, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.



Mahkeme heyeti, CD'lerin incelenmesi ve bozma ilamına karşı beyanda bulunulması için savcıya gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi.



Yargıtay'ın bozma ilamına uyulup uyulmayacağının savcının beyanının ardından değerlendirilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.