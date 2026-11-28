Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm deniz seferleri iptal edildi.

Marmara Adalar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Güney Marmara Adalar hattındaki Erdek-Paşalimanı-Avşa-Ekinlik-Marmara ile Bandırma-Saraylar hatlarında planlanan tüm seferler gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ve Tekirdağ-Saraylar-Erdek hatlarındaki planlı tüm seferlerin de iptal edildiği bildirildi.