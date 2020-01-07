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'den okullar tatili haberi geldi! da kapatıldı

Çanakkale'den okullar tatili haberi geldi! Çanakkale Boğazı da kapatıldı

07.01.2020, 10:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020,10:29

'de etkili olan kar yağışı sebebiyle 2 ilçede edilirken da kapatıldı. Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri bugün de yapılamayacak.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çan'da tüm okullar, Ayvacık'ta da taşımalı eğitim merkezleri bir gün tatil edildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı.


Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferleri bugün de yapılamayacak.

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