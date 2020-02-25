1915 Çanakkale Köprüsü için Tekirdağ ve Çanakkale'de acele kamulaştırma kararı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı için Tekirdağ ve Çanakkale bölgesinde bulunan bazı taşınmazlar hakkında acele kamulaştırma kararı verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.