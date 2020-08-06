Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını Denizli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'de orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.