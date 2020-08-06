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Haberler Çanakkale Çanakkale'de orman yangını

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'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında ormanlık alanda çıktı. İhbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.

Çanakkale'de orman yangını

06.08.2020, 14:34

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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