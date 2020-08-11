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Haberler Çanakkale Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

'de merkeze bağlı Özbek köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangında 1 dönüm arazi zarar görürken, bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11.08.2020, 17:06 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020,17:14

Çanakkale'nin merkeze bağlı Özbek köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

AA

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