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'de korkutan ! meydana geldi

'nin ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıktı. Yangın, itfaiyenin ve çevredekilerin yardımıyla söndürülürken, iş yerinde meydana geldi.

Çanakkale'de korkutan yangın! Maddi hasar meydana geldi

12.08.2020, 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,17:40

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde plastik ürün satan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin ve çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Ayvacık'ın Fatih Mahallesi Ali Nihat Tangör Caddesi üzerindeki plastik ürün satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinde çıkan yangını gören iş yeri sahibi durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla büyümeden söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

IHA

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