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Haberler Denizli Müjdeli haberi tarlada aldı

Müjdeli haberi tarlada aldı

’nin Çameli ilçesi ’nda öğrenim gören 8’inci sınıf öğrencisi , ’ne yerleştiğini tütün tarlasında çalışırken öğrendi.

Müjdeli haberi tarlada aldı
Giriş Tarihi: 12.8.2020

20 Haziran 2020 tarihinde yapılan 8. sınıflar merkezi sınav sonucuna göre yapılan Liselere Yerleştirme Sonuçları www.meb.gov. tr adresinde yayınlandı. Sonuçları kontrol eden Denizli'nin Çameli ilçesindeki Kalınkoz Ortaokulu Müdürü Özgür Aydın ve Müdür Yardımcısı Mehmet Tunç nitelikli okullara yerleşen üç öğrenciyi arayarak sonuçları öğrenip öğrenmediklerini sordu.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Öğrencilerden Aylin Meray tütün tarlasında ailesine yardım ettiğini ve sonuca henüz öğrenemediğini söyleyince, okul idarecileri sonuç belgesi ile öğrencinin yanına giderek Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi'ne yerleştiği haberini tütün tarlasında verdi. Sonuca çok sevinen öğrenci ve ailesi emeklerinden ötürü öğretmenlere teşekkür etti.

SEBAHATTİN ALP

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