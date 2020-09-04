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Haberler Çanakkale Tunus ve Cezayirli gelin vaadiyle vurgun! Haraç çetesi çökertildi

ve Cezayirli gelin vaadiyle vurgun! çökertildi

Çanakkle'de, köylüleri haraca bağlayan 2'si kadın 9 kişilik çetenin, evlenmek isteyen erkekleri, ve 'tan getirecekleri kadınlarla evlendirecekleri vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.

Tunus ve Cezayirli gelin vaadiyle vurgun! Haraç çetesi çökertildi

DHA

04.09.2020, 13:51 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,13:52

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çan ilçesi ile bağlı köylerinde vatandaşları haraca bağlayan çetenin peşine düştü. Tehdit ile para aldıkları vatandaşlara ayrıca zorla senet imzalattıkları saptanan çeteye yönelik Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda çete lideri A.K. ile H.K., R.K., M.Ö., A.E., R.D., B.K. ve M.K. ile E.K adlı kadınlar gözaltına alındı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda senet, bir miktar uyuşturucu, 1 av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi.



ARALARINDA TÜRKÇE ÖĞRETMENİ DE VAR
Sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıkan çete üyelerinin, özellikle köylerde yaşayan erkekleri, Tunus ve Cezayir'den getirecekleri kadınlar ile evlendirecekleri vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Evleneceklerini düşünen erkeklerin başlık parası olarak verdikleri paraları M.K ve E.K. adlı kadın üyelerinin banka hesaplarına yatırttığı saptanan şüphelilerden B.K.'nin Tekirdağ'da Türkçe öğretmenliği yaptığı öğrenildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İHA

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