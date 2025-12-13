İzmir'de çocuk parkında 'yan bakma' kavgası: 15 yaşındaki çocuk öldürüldü

Olay, önceki gün Adnan Kahveci Parkı'nda meydana geldi. Parkta karşılaşan H.H.Ş. ve M.Ö. ile H.M. ve A.H. arasında iddiaya göre; 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.'yi yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.