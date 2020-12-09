İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğunu açıkladı

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

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