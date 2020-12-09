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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğunu açıkladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcisi Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri 'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğunu açıkladı

AA

09.12.2020, 15:44

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

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