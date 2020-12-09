Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğunu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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