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Haberler Çanakkale Rusya mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya mayın tarama gemisi, Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen 'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' adlı mayın tarama gemisi, 'ne doğru yol aldı.

Rusya mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DHA

07.02.2021, 12:35

Marmara Denizi'nden saat 09.30 Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' adlı mayın tarama gemisi, saat 11.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine geldi. Mayın tarama gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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