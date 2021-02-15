Çanakkale açıklarında korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.14'te gerçekleşen depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı yaklaşık 40 kilometre.