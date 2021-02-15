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açıklarında korkutan deprem

Son dakika... verilerine göre saat 12:15'te 3.9'luk depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre deprem yerin 9 kilometre derininde gerçekleşti.

Çanakkale açıklarında korkutan deprem

15.02.2021, 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021, 13:22

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.14'te gerçekleşen depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı yaklaşık 40 kilometre.

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