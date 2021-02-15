Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.14'te gerçekleşen depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı yaklaşık 40 kilometre.
Çanakkale açıklarında korkutan deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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