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Gökçeada'daki arama çalışmalarında son durum ne?

'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batması sonrası kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 10'uncu gününde devam ediyor.

Gökçeada'daki arama çalışmalarında son durum ne?
AA

07.03.2021, 14:01

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait hava, kara ve su üstü görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölgede tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Sivil dalgıçlar, adanın hava durumuna göre su altı arama faaliyetlerine destek veriyor. Toykuyu'yu arama çalışması kıyı kesimlerde de sürüyor.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise kaybolmuştu.

Kayıp başçavuş için arama çalışmaları 9’ncu gününde de devam ediyor

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