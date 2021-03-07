Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Yunanistan mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.