Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünya tarihinde bazı destanlar kalemle kâğıda, bazı destanlar kanla toprağa yazıldı. Ölümsüz Çanakkale Destanının 106'ncı yıl dönümünde, varlığını, vatanın bekasına katmış tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya tarihinde bazı destanlar kalemle kâğıda, bazı destanlar kanla toprağa yazıldı.

Ölümsüz Çanakkale Destanının 106. yıl dönümünde, varlığını, vatanın bekasına katmış tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. #18MartÇanakkaleZaferi — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 18, 2021