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Haberler Çanakkale Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

Başkan 'ın eşi , 'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

18.03.2021, 12:42

Emine Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünya tarihinde bazı destanlar kalemle kâğıda, bazı destanlar kanla toprağa yazıldı. Ölümsüz Çanakkale Destanının 106'ncı yıl dönümünde, varlığını, vatanın bekasına katmış tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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